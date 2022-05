Scuola, l'Anief torna in piazza il 30 maggio contro Decreto Recovery Bis

(Teleborsa) -che ha dettato una serie di norme in tema didel personale scolastico. Unaai sindacati per una serie di motivi e chea proclamare unprossimo. Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata ed è rivolto a tutti i lavoratori in servizio nelle 8.300 istituzioni scolastiche ed educative italiane.Oggetto della protesta ledocente, che il Ministro dell’istruzione ha stabilito senza un reale coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Il Ministero non ha nemmeno voluto mettere a disposizione delle stesse una bozza di testo, limitandosi all’. "Un simile atteggiamento - sottolinea il sindacato - tradisce un inaccettabile disconoscimento del ruolo dei sindacati come interlocutori in grado di apportare un contribuito significativo alla stesura della riforma".Il sindacato ribadisce il suo, quello concorsuale, che ha ampiamente dimostrato di essere insufficiente al soddisfacimento del fabbisogno di docenti ed ha dato luogo all'abuso dei contratti a termine, alimentando il precariato. Rimane totalmente, attraverso l’affiancamento ai concorsi di un percorso di stabilizzazione tramite graduatorie per titoli e servizi, che garantisca comunque i necessari livelli di qualificazione professionale attraverso corsi abilitanti (a carico del Ministero) da svolgere nell’anno di formazione e prova.L'Anief mette in discussione anche il fatto che ladella formazione viene. Il decreto prevede addirittura di finanziare i costi per gli incentivi alla formazione attraverso ladi 9.600 posti dall’anno scolastico 2026/27 al 2030/31. Inaccettabile, infine, che sempre dallo stesso fondo per la Carta del docente si attinga, dal 2027, per la copertura delle spese di funzionamento dell’istituenda Scuola dl alta formazione dell’istruzione, ente sulla cui reale utilità ANIEF avanza forti dubbi.