Rinnovo contratti scuola, settimana prossima chiusura trattativa economica

"Rinnovo contratto scuola, ci siamo
: la settimana prossima è probabile la chiusura delle trattative per la parte solamente economica del contratto 25-27. Sul tavolo circa 3 miliardi
che andranno a implementare il tabellare del personale scolastico, anche per quanto riguarda il mondo ATA". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, Capo Dipartimento Anief-Condir.
"L'aumento è del 5,9% del tabellare che verrà così suddiviso: una prima parte a partire da luglio 2026, con circa 80 euro lordi medi, e la restante parte a regime dal primo gennaio 2027
, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale, con un aumento medio di 135-136 euro lordi. A ciò vi è da aggiungere un una tantum che molto probabilmente riceverà il personale ATA, pari a circa 110 euro, derivante dai risparmi di spesa per la mancata attivazione delle procedure di riforma degli ordinamenti professionali così come inizialmente previsti.
Inoltre è in corso una trattativa per aumentare i compensi accessori a partire dal DSGA
, per il quale Anief sta chiedendo un aumento sostanziale dell'indennità di direzione parte fissa e lo spostamento dell'indennità variabile dal FMOF al contratto per riconoscere questi importi nel cedolino unico mensile del personale funzionario a elevata qualificazione. Allo stesso modo si sta lavorando per aumentare il differenziale stipendiale del nuovo profilo degli operatori scolastici
e riconoscere un aumento della CIA ai collaboratori e al personale assistente amministrativo.
La richiesta fondamentale su tutti che stiamo portando avanti, sebbene non ci sia ancora una chiara indicazione, è il riconoscimento dei buoni pasto e l'attivazione della carta ATA
anche per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario", conclude Sorrentino.
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