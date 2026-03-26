Rinnovo contratti scuola, settimana prossima chiusura trattativa economica

: la settimana prossima è probabile la chiusura delle trattative per la parte solamente economica del contratto 25-27. Sul tavoloche andranno a implementare il tabellare del personale scolastico, anche per quanto riguarda il mondo ATA". Lo ha dichiarato"L'aumento è del 5,9% del tabellare che verrà così suddiviso:, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale, con un aumento medio di 135-136 euro lordi. A ciò vi è da aggiungere un una tantum che molto probabilmente riceverà il personale ATA, pari a circa 110 euro, derivante dai risparmi di spesa per la mancata attivazione delle procedure di riforma degli ordinamenti professionali così come inizialmente previsti.Inoltre è in corso una trattativa per, per il quale Anief sta chiedendo un aumento sostanziale dell'indennità di direzione parte fissa e lo spostamento dell'indennità variabile dal FMOF al contratto per riconoscere questi importi nel cedolino unico mensile del personale funzionario a elevata qualificazione. Ae riconoscere un aumento della CIA ai collaboratori e al personale assistente amministrativo.La richiesta fondamentale su tutti che stiamo portando avanti, sebbene non ci sia ancora una chiara indicazione, è ilanche per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario", conclude Sorrentino.