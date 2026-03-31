Scuola, Anief su sicurezza: abbassare età media e risolvere nodo burnout e violenze contro docenti

"Si èla seduta di insediamento dell’. Tra i compiti dell’Osservatorio, leggo testualmente,". Lo ha dichiarato"Ora, per l’ANIEF questo puntoè alla base di una parte degli infortuni che ancora oggi si riscontrano nel mondo del lavoro,Ma in particolare c’è un rischio che è appunto quello dache pare dagli studi recenti essere legato al. Inoltre si raggiungerebbe un altro obiettivo che è quello di ridurre il gap generazionale tra il. Cosa questa che potrebbe quasi certamente, limitare gliPurtroppo recentemente la cronaca ci sta regalando episodi che potrebbero essere limitati se si riducesse l’età media e il gap generazionale", conclude Nonnis.