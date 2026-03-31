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Scuola, Anief su sicurezza: abbassare età media e risolvere nodo burnout e violenze contro docenti

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"Si è appena conclusa la seduta di insediamento dell’Osservatorio Nazionale della Sicurezza il Ministero della Pubblica Istruzione. Tra i compiti dell’Osservatorio, leggo testualmente, c’è il vigilare sull’attuazione nell’ambito scolastico delle misure di prevenzione e protezione e garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vice presidente Anief.

"Ora, per l’ANIEF questo punto non può prescindere dall’abbassamento dell’età media dei lavoratori. L’usura legata allo stress da lavoro correlato è alla base di una parte degli infortuni che ancora oggi si riscontrano nel mondo del lavoro, anche all’interno dell’istruzione. Ma in particolare c’è un rischio che è appunto quello da stress lavoro correlato che pare dagli studi recenti essere legato al burnout e alla malattia professionale di tipo psicosomatico. Inoltre si raggiungerebbe un altro obiettivo che è quello di ridurre il gap generazionale tra il personale docente, in particolare, e gli studenti. Cosa questa che potrebbe quasi certamente, limitare gli effetti di violenza e di rigetto da parte degli studenti nei confronti dei docenti. Purtroppo recentemente la cronaca ci sta regalando episodi che potrebbero essere limitati se si riducesse l’età media e il gap generazionale", conclude Nonnis.

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