BCE, Panetta: "Banca centrale pronta a emettere euro digitale tra quattro anni "

(Teleborsa) - "Alla Bce tra 4 anni idealmente saremo pronti a emettere l', posto che la decisione se procedere non spetterebbe alla Bce ma alla commissione". È quanto ha affermatodurante un convegno al National College of Ireland. "All'inizio di questo progetto avevo detto che ci sarebbero voluti 5 anni. Il tempo definitivo – ha spiegato Panetta – dipenderà dalla cooperazione tra varie istituzioni".Negli ultimi 15 anni – ha sottolineato Panetta – l'uso del contante come sistema di pagamento è calato dal 35% al 20%, e intanto è aumentato il ricorso ain cui "alcuni pochi player hanno ruoli dominanti" in determinati segmenti. E questa tendenza potrebbe essere accentuata dall'espansione delle big tech. Parlando del ruolo delle valute "pubbliche", quelle delle banche centrali (tra cui i contanti), e delle valute "private", nelle varie forme di pagamenti elettronici, Panetta ha evidenziato come "le valute digitali delle banche centrali consentiranno al denaro pubblico di continuare a giocare il suo ruolo nell'ancorare la stabilità dei sistemi di pagamento e contribuire alla loro efficienza". "Non possiamo consentire alla moneta pubblica di finire marginalizzata" ha affermato Panetta e, in tale scenario, – ha aggiunto – "laoffrirebbe a tutti la possibilità di usare moneta pubblica su pagamenti digitali. Sarebbe un mezzo di pagamento solido, affidabile e nell'interesse pubblico. E preserverebbe la coesistenza di moneta sovrana e moneta privata, che finora ci ha servito così bene. Il denaro privato aggiungerà innovazione e diversità a queste fondamenta. Lapuò continuare ad essere una situazione in cui tutti escono vincitori probabilmente nell'era digitale ancora di più".Panetta ha, infine, sottolineato i. "Chi investe in cripto asset – ha avvertito Panetta – deve essere pronto a perdere tutto. Anche per questi rischi sono state create le tablecoin, che tuttavia non garantiscono la piena riscattabilità in qualsiasi momento, come hanno dimostrato i recenti avvenimenti".