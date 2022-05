Carlyle acquista il contractor ManTech per 4,2 miliardi di dollari

ManTech International Corporation

(Teleborsa) - Carlyle, colosso statunitense del private equity, ha raggiunto un accordo per, contractor che lavora per la difesa statunitense, in una transazione interamente in contanti dal valore totale di circa. Gli azionisti di ManTech riceveranno 96 dollari per azione in contanti, che rappresentano un premio del 32% rispetto al prezzo di chiusura dell'azione di ManTech di 72,82 dollari il 2 febbraio 2022, l'ultimo giorno di negoziazione prima della pubblicazione delle indiscrezioni sull'operazione, e del 17% sul prezzo di chiusura delle azioni del 13 maggio 2022 (81,97 dollari)."Abbiamo sempre ammirato l'impegno di ManTech nel supportare i clienti della sicurezza nazionale e le loro missioni critiche attraverso capacità differenziate e soluzioni tecnologiche. I talentuosi dipendenti e il team dirigenziale di ManTech hanno costruito un'azienda straordinaria con", ha affermato Dayne Baird, amministratore delegato del team Aerospace & Government Services di Carlyle.La transazione è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di ManTech, che raccomanda agli azionisti di ManTech di votare a favore della transazione. La transazione dovrebbe concludersi, previa approvazione degli azionisti di ManTech, ricezione delle approvazioni normative e altre condizioni di chiusura consuete. Il deal ha già ricevuto l'adesioni di azionisti di ManTech che detengono azioni ordinarie pari al 49,2% dell'attuale potere di voto.