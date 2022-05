CNH Industrial, emissione obbligazionaria da parte di sua controllata

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha annunciato oggi l'intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC, subordinatamente alle condizioni di mercato., LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. CNH Industrial Capital LLC è la società che, nell’ambito dei servizi finanziari globali di CNH Industrial, opera sul mercato Nord Americano.CNH Industrial Capital LLC "intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC".Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e SG Americas Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell’offerta, e BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A.,Natixis Securities Americas LLC e UniCredit Capital Markets LLC agiscono in qualità di joint book-running managers dell’offerta. I titoli saranno offerti nell’ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 14 marzo 2022.