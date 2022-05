Nina Gregori, Direttrice Esecutiva dell’Agenzia Europea per l’Asilo, in visita in Italia

(Teleborsa) - Nel corso dei due giorni, la Direttrice Gregori ha incontrato gli attori istituzionali nazionali e si è concentrata su tutti i settori supportati dall'Agenzia in Italia, compreso il lavoro svolto dall'EUAA a supporto delle autorità italiane per fornire protezione temporanea alle persone in fuga dall’Ucraina.Ha incontrato il Prefetto Bruno Frattasi, Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, con cui ha discusso l'attuazione del. È stata inoltre discussa la strategia della Dr.ssa Gregori per l’Agenzia in Italia, nonché la risposta alla crisi umanitaria ucraina.Il Direttore esecutivo dell'EUAA ha inoltre incontrato il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, il Prefetto Francesca Ferrandino, con la quale ha parlato delle sfide che l'Italia si trova ad affrontare in materia di accoglienza dei richiedenti asilo e del supporto dell'Agenzia, presente in numerose Prefetture su tutto il territorio nazionale. L'EUAA conta attualmente più di 170 risorse in 35 località italiane, rendendola la seconda operazione dell'Agenzia in ordine di grandezza dopo la Grecia.In occasione della sua visita a Roma, la Direttrice Gregori ha inoltre firmato un. L’obiettivo dell’intesa é rafforzare ulteriormente il rapporto tra le due organizzazioni nelle attività di sviluppo professionale disponibili per i membri delle sezioni specializzate italiane in materia di protezione internazionale ed immigrazione.La Dottoressa Gregori ha successivamente incontrato il Prefetto Giuseppe De Matteis, Direttore della Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, per discutere del. Infine, la Direttrice ha visitato l'Ufficio Immigrazione e la Prefettura di Roma per incontrare il personale dell'EUAA dispiegato a supporto dell’attuazione della direttiva sulla protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina.