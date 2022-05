Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street avvia la seduta al rialzo, sostenuta come in Europa, dalle buone indicazioni sul fronte Covid arrivate dalla Cina, dove a Shanghai si registra l'allentamento delle misure restrittive dopo il terzo giorno senza contagi.Il focus degli investitori è sui banchieri centrali: ilverrà intervistato a un appuntamento organizzato dal Wall Street Journal. Stasera è atteso l'intervento dellaa un evento di Soroptimist International.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 32.579 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 4.069 punti. Su di giri il(+2,16%); come pure, effervescente l'(+1,57%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,64%),(+2,16%) e(+2,16%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,54%.del Dow Jones,(+4,77%),(+3,97%),(+3,69%) e(+3,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,87%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,03%.Al top tra i, si posizionano(+11,34%),(+9,27%),(+5,80%) e(+5,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,23%.Sensibili perdite per, in calo del 2,13%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,74%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,4%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 7,3%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 5,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)16:00: Indice NAHB (atteso 75 punti; preced. 77 punti).