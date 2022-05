Settore immobiliare USA, NAHB: cala fiducia costruttori a maggio

(Teleborsa) -. A maggio il dato si è attestato a 69 punti rispetto ai 77 punti del mese precedente e contro i 75 del consensus.Per quanto riguarda le, quello sulle vendite attuali scende di 8 punti a quota 78, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è sceso di 10 punti a 63 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è calatato a 52 punti (-9 punti).L'indicatore, elaborato dallarappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."Il mercato immobiliare sta affrontando sfide crescenti" - ha affermato Robert Dietz, capo economista della NAHB -. “I costi dei materiali da costruzione sono aumentati del 19% rispetto a un anno fa, in meno di tre mesi i tassi dei mutui sono saliti al massimo degli ultimi 12 anni e, in base alle attuali condizioni di accessibilità, meno del 50% delle vendite di case nuove ed esistenti è abordabile per una famiglia tipo".