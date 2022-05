Wall Street positiva in attesa di Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street mentre c'è attesa tra gli investitori per gli interventi della presidente della BCE Christine Lagarde e del numero uno della Fed Jerome Powell. Negli USA, i consumi (le vendite al dettaglio) salgono meno delle previsioni in aprile, ma il dato di marzo è stato rivisto al rialzo.Tra gli indici statunitensi, ilè in aumento dell'1,11%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 4.073 punti. In netto miglioramento il(+1,99%); sulla stessa tendenza, balza in alto l'(+1,59%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,73%),(+2,28%) e(+2,25%). Il settore, con il suo -1,14%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+5,92%),(+3,23%),(+3,13%) e(+3,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,84%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,33%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,07%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.(+8,45%),(+5,60%),(+4,96%) e(+4,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,83%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,48%.Scende, con un ribasso del 2,84%.Crolla, con una flessione del 2,49%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,4%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 7,3%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 5,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)16:00: Indice NAHB (atteso 75 punti; preced. 77 punti).