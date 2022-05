In rosso la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street, come peraltro atteso, anticipato dall'andamento negativo evidenziato dai derivati statunitensi, dopo il balzo della vigilia sostenuto dal dato sulle vendite al dettaglio, sulla produzione industriale e sulle scorte aziendali, nel complesso positivi. A pesare sul sentiment degli investitori sono i toni aggressivi utilizzati dalper frenare l'inflazione.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,98%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 4.038 punti, ritracciando dell'1,24%.Pesante il(-1,57%); come pure, in ribasso l'(-1,33%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,02%),(-1,55%) e(-1,34%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,75%.Sensibili perdite per, in calo del 3,63%.In apnea, che arretra del 3,24%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,86%.(+0,99%),(+0,92%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,57%.Scende, con un ribasso del 3,75%.Crolla, con una flessione del 3,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,38 Mln barili; preced. 8,49 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 16,7 punti; preced. 17,6 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 203K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%).