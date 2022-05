Piazza Affari stabile con UniCredit che accelera

UniCredit

Commerzbank

Equita

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Iveco Group

Unicredit

CNH Industrial

Amplifon

DiaSorin

Nexi

Telecom Italia

Seco

Salcef Group

Acea

Danieli

Antares Vision

Wiit

Zignago Vetro

Reply

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Gli investitori si trovano sempre a soppesare i rischi di una stretta monetaria, di un prolungamento della guerra in Ucraina e di un rallentamento della crescita cinese. Continuano a essere presenti anche i timori per un'inflazione elevata, con i prezzi al consumo delche sono balzati al 9% su base annua ad aprile. L'Eurostat ha invece rivisto al ribasso l'inflazione di aprile dell'al 7,4%.Accelerarispetto all'andamento della mattinata, dopo le indiscrezioni sui contatti conper una, accantonati in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Gli analisti diritengono che l'operazione "comporti, dato che per essere EPS accreative dovrebbe comportare rilevanti sinergie di costo" e osservano che "entrambe le banche sono attualmente impegnate nella gestione delle esposizioni in Russia, elemento che aggiunge ulteriore complessità all'operazione".Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,36%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.812,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dell'1,60%.Si riduce di poco lo, che si porta a +189 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,96%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,28%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,28%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.285 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.513 punti, sui livelli della vigilia.Senza direzione il(-0,19%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,51%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,00%),(+2,90%),(+1,96%) e(+1,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,21%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,66%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,17%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,91%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,41%),(+1,85%),(+1,83%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,57%.Scende, con un ribasso del 2,64%.Crolla, con una flessione del 2,51%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,19%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,9%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 2%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1%; preced. 1,9%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 12,5%; preced. 11,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 2,6%; preced. 1,1%).