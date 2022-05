Saipem, il 23 maggio raggruppamento delle azioni ordinarie

Saipem

Equita SIM

(Teleborsa) - Il2022procederà alnel rapporto di n. 21 nuove azioni ordinarie (codice ISIN IT0005495616) ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0005252140), previo annullamento di n. 41 azioni proprie detenute dalla società; nel medesimo contesto, e per meri fini di quadratura contabile, si riportano a nuovo utili per 10.250.383,50 euro. L'operazione segue la deliberazione dell'assemblea del 17 maggio 2022 e si inserisce nell'. In particolare, il raggruppamento si rende necessario al fine di mantenere la medesima parità contabile implicita delle azioni ordinarie e di quelle di risparmio, spiega la società.Ad esito della riduzione e del raggruppamento, ilsarà pari a 460.208.914,80 euro, suddiviso in n. 212.303.028e n. 10.598, tutte prive dell'indicazione del valore nominale. Per facilitare le operazioni di raggruppamento e di monetizzare le frazioni che dovessero emergere dalle stesse, Saipem ha conferito incarico adi rendersi controparte dal 23 maggio 2022 al 27 maggio 2022, dietro richiesta dell'intermediario, per l'acquisto o la vendita delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti l'entità minima necessaria per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni.