FS Italiane: una nuova Direzione Internazionale per le attività estere del Gruppo

(Teleborsa) - Il business europeo e mondiale disi poggerà su un presidio aziendale unico, una. Si tratta di una delle iniziative strategiche introdotte dal, presentato lo scorso 16 maggio dall', che prevede per lo sviluppo extra-italiano un incremento di ricavi per il Gruppo da 1,8 miliardi di euro del 2019 a circa 5 miliardi nel 2031. Oltre a interagire con le quattro unità operative poste alla base della nuova organizzazione interna della holding, i Poli Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano, il presidio – spiega FS News, il portale di informazione del Gruppo FS – avrà il compito di coordinare tutte le attività estere del Gruppo FS, che mira a interpretare un ruolo di multidomestic company."Il mercato in Europa è sempre più considerato domestico – ha dichiarato– per via delle connessioni che si stanno creando e perché ormai c'è una spinta europea a favore del treno, da e per destinazioni al di là degli Stati. Noi siamo presenti in una serie di Paesi, dove vogliamo consolidare la nostra presenza, con attenzioni e investimenti, sia nel trasporto passeggeri sia nel trasporto merci. Fuori dall'Europa esporteremo le nostre competenze".Nel Vecchio Continente il Gruppo, partendo da una presenza già affermata in vari Paesi, concentrerà le attenzioni del futuro prossimo.Grazie alla liberalizzazione regolata dal quarto pacchetto ferroviario europeo, che ha aperto il mercato alla concorrenza, il 18 dicembre 2021 Trenitalia, con la controllata Trenitalia France, ha battezzato la linea Milano-Parigi con il viaggio del Frecciarossa 1000, divenendo il primo operatore europeo a operare in territorio transalpino. Poco tempo dopo, il 5 aprile 2022, la società di trasporto passeggeri del Gruppo FS ha inaugurato il primo collegamento AV completamente all'interno dell'Esagono, tra Parigi e Lione. In quel lasso di tempo, tre mesi e mezzo, erano stati circa 150mila i viaggiatori saliti a bordo. I passeggeri sono stati accompagnati dal magazine La Freccia Sans Frontières, edizione bilingue dell'italiana La Freccia.L'apertura del mercato ferroviario iberico agli operatori privati ha consentito l'ingresso di ILSA: il consorzio composto da Trenitalia e Air Nostrum si è aggiudicato per 10 anni i servizi di Alta Velocità per un totale di 74 collegamenti giornalieri lungo le tratte Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia. La partenza a pieno regime è in programma per la fine del 2022, sempre con il Frecciarossa 1000, ma con il marchio commerciale denominato iryo.Nell'altro versante del Mediterraneo, il Gruppo FS è attivo con Trainose, la società direttamente controllata da Trenitalia dal 2017. Lo scorso 14 aprile è stato firmato ad Ateneun contratto di servizio decennale (con possibile proroga di ulteriori 5 anni), per svolgere i servizi ferroviari passeggeri su tutte le linee greche e domenica 15 maggio gli ETR470 hanno iniziato a circolare lungo la tratta Atene-Salonicco. Il contratto, con un corrispettivo di 50 milioni di euro all'anno, prevede in programma investimenti sostanziali per migliorare e ammodernare in ottica green la flotta e riqualificare le stazioni, a partire da quelle della capitale e di Salonicco, con un sistema di mobilità elettrica a supporto del trasporto su ferro, per collegamenti di primo e ultimo miglio.Il Gruppo FS è presente in Germania tramite due controllate. Netinera Deutschland è stata acquisita nel 2011 e oggi fa diretto riferimento a Trenitalia. È il secondo operatore del TPL tedesco, attivo in particolare in ambito regionale. TX Logistik è, invece, una delle più grandi imprese di trasporto merci su rotaia del Paese, oltre a essere operativa in Svizzera, Austria, Svezia e Danimarca, ed è controllata da Mercitalia Logistics, società del trasporto merci del Gruppo FS.Nel 2017 Busitalia, responsabile del trasporto su gomma per il Gruppo FS, ha acquisito Qbuzz: si tratta del terzo operatore del trasporto pubblico locale in Olanda, che gestisce i servizi metropolitani su gomma e rotaia nelle aree di Utrecht e Groningen – Drenthe e DAV (Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden), con un'offerta di autobus a basso impatto ambientale e di innovazione tecnologica nell'informazione alla clientela.Fino al 31 gennaio 2020 Italia e Regno Unito erano sotto lo stesso tetto dell'Unione Europea. Poi il contesto istituzionale è cambiato, ma i legami commerciali restano ben saldi. Trenitalia UK, la controllata di Trenitalia con sede a Londra, ha acquisito cinque anni fa la società NXET (National Express Essex Thameside), che gestisce con il brand c2c (City to Coast) i collegamenti tra Londra e Shoeburyness, nella regione del South Essex. Alla fine del 2019 ha preso il via dalla stazione londinese di Euston il primo treno di Avanti West Coast, società controllata da Trenitalia al 30% e da FirstGroup al 70%. Il Gruppo FS ha così rafforzato la presenza in Gran Bretagna, grazie alla concessione della gestione di una delle rotte su binari più importanti dell'isola, la Londra-Glasgow. A questa si aggiungeranno i servizi sulla nuova linea AV, denominata High Speed 2, che unirà Londra, Birmingham e Manchester.