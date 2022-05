Interpump, mandato per il buy-back di 1.000.000 di azioni proprie

Interpump Group

Interpump

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2022, intendenell’esecuzione del programma diper unda effettuarsi tra il 19 maggio e il 31 agosto 2022 al prezzo massimo di 54,00 euro per azione.Tale programma di acquisto ha le seguenti finalità:• l’alienazione e/o permuta di azioni proprie nell’ambito di acquisizioni e/o accordi con partner strategici che rientrano nella strategia di sviluppo della Società;• l’attuazione di piani di incentivazione basati su azioni a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori investiti di funzioni chiave della Società e delle società dalla stessa controllate.La Società detiene complessivamente 2.938.443 azioni proprie, pari al 2,6988% del capitale sociale.Intanto, a Milano, seduta negativa per, che si posiziona a 39,66 euro con una discesa del 2,98%.