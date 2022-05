Call for Europe, Unicredit a sostegno di 52 organizzazioni non-profit a favore dell'infanzia

(Teleborsa) - Si è conclusa la, l'iniziativa di solidarietà promossa davolta a sostenere organizzazioni non-profit che operano a favore dell'infanzia in 12 Paesi europei in cui opera il Gruppo. In totale – fa sapere UniCredit in una nota – sono staticon un ammontare complessivo di, ripartiti tra: educazione (238.500 euro), inclusione sociale (104.500 euro), disabilità (94mila euro) e salute (63mila euro)."UniCredit Foundation ha una lunga storia di sostegno alle comunità nei diversi Paesi della nostra Banca, che continuiamo a costruire e a valorizzare attraverso attività dedicate. Grazie alla"Call for Europe", in tre anni, – afferma– abbiamo supportato 144 progetti a favore dell'infanzia e dei giovani nei vari Paesi europei in cui opera, con un totale di 1.360.000 euro. Ciò conferma il nostro forte e costante impegno in ambito sociale e la nostra grande considerazione dei bisogni di tutte le nostre comunità. Un'attenzione particolare dedicata al sostegno dei bambini e dei giovani per favorire l'inclusione e costruire una società migliore e più sostenibile per tutti".Questa edizione della Call for Europe – spiega UniCredit – è stata lanciata a novembre 2021 per il terzo anno consecutivo, invitando le banche locali del Gruppo a identificare e condividere con UniCredit Foundation unadi particolare rilevanza locale a favore dell'infanzia e dei giovani. Unnominato dalla Fondazione ha concluso il processo, selezionando leAustria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. A ciascun Paese sono stati assegnati 40mila euro da suddividere tra i progetti locali vincitori. Ulteriori 20mila euro sono stati assegnati dal Comitato di valutazione a un numero selezionato di progetti ritenuti di particolare impatto per le loro finalità.