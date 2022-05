In rosso Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,75% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,58%, chiudendo a 3.901 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,44%; con analoga direzione, negativo l'(-0,93%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,98%),(-1,07%) e(-0,94%).Altra i(+1,54%),(+1,26%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -13,73%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,88%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,74%.scende del 2,68%.Tra i(+11,00%),(+10,25%),(+9,60%) e(+8,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -13,73%.In apnea, che arretra del 4,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,27%.Calo deciso per, che segna un -2,46%.