Wall Street torna a scendere in una seduta volatile

(Teleborsa) -, anche quella odierna si è velocemente trasformata in una, in flessione dell'1,10% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi iniziata mercoledì scorso, e con vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.850 punti (-1,35%). L'S&P 500 è diretto verso il suo, che la renderebbe la serie negativa più lunga dalla bolla dotcom. Pessimo il(-1,93%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-1,26%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i. Nel listino, i settori(-3,02%),(-2,00%) e(-1,63%) sono tra i più venduti.Con riguardo a chi ha diffuso le, sprofonda(con le pressioni supply-chain che stanno incidendo sulla produzione) e vola(dopo che ha nuovamente alzato la guidance, in scia a un trimestre postivo). Sale, che ha stimato di raggiungere la fascia alta della guidance 2022.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,22%),(+0,64%),(+0,55%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,36%.Crolla, con una flessione del 4,29%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,70%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,20%.Tra i(+7,50%),(+3,13%),(+2,64%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -23,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,77%.In perdita, che scende del 7,00%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,77 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (preced. 55,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 59,2 punti)15:45: PMI servizi (preced. 55,6 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -8,6%).