Casta Diva, +25% in borsa dopo nuovo piano e buyback

(Teleborsa) - Seduta a protagonista a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo. Il titolo haa quota 0,489 euro per azione, pari anche al massimo di seduta. A fare da assist al titolo è il diffuso ieri sera a mercati chiusi , e l'avvio dell'fino ad un numero complessivamente non superiore al 10% del capitale sociale della società, da effettuarsi entro il 15 novembre 2023.Ilodierno è stato di 498.727,50 euro, iscambiati 133 e le azioni passate di mano 1.107.500. Il titolo è in rialzo del 56,7% nell'ultimo mese e del 41,3% da inizio 2022, ma si mantiene ben al di sotto del prezzo a cui è sbarcato a Piazza Affari nel luglio 2014.