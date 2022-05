Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che termina in rosso. A pesare, sulla parte finale di seduta, è l'(trainata al ribasso dal Nasdaq), dopo che diverse società hanno rivisto al ribasso l'outlook per l'intero anno a causa del deterioramento del quadro economico globale e del suo impatto sui risultati aziendali.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,073. L'continua gli scambi a 1.867,7 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,81%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 109,5 dollari per barile, in calo dello 0,73%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +202 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,97%.scende, con un ribasso dell'1,80%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,39%, e crolla, con una flessione dell'1,66%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,08% sul, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 26.332 punti, sui livelli della vigilia.Variazioni negative per il(-1,28%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-1,36%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,02 miliardi di euro, in calo del 20,83%, rispetto ai 2,55 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,51 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,72%),(+1,31%),(+1,16%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,46%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,21%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,37%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,32%.del FTSE MidCap,(+7,18%),(+3,96%),(+3,33%) e(+3,08%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,49%.In perdita, che scende del 3,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,55 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,27%.Tra lepiù importanti:02:30: PMI manifatturiero (preced. 53,5 punti)10:00: PMI composito (atteso 55,3 punti; preced. 55,8 punti)10:00: PMI servizi (atteso 57,5 punti; preced. 57,7 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 55,5 punti)15:45: PMI composito (preced. 56 punti).