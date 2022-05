Scannapieco: azione CDP segue direttrice che ascolta il territorio

(Teleborsa) - "Oggi abbiamo aperto un nuovo ufficio territoriale del Gruppo, qui a Brescia; il secondo nella regione, dopo quello di Milano, con l’obiettivo di garantire ampia copertura del territorio della regione". Nel solo triennio 2019-21, CDP ha mobilitato circa 8 miliardi di euro in Lombardia, finanziando oltre 18.000 imprese e quasi 300 enti della PA."Con queste risorse - ha dettodurante l'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale - abbiamo finanziato scuole e abbiamo sostenuto importanti infrastrutture strategiche per la Regione e per il Comune: autostrade (come la Brebemi), acquedotti (tra cui, Acque Bresciane), investimenti nel settore dell’energia (ad esempio, A2A), linee ferroviarie (ricordo, in proposito, l’AV Milano-Genova e l’AV Brescia-Verona), aeroporti (attraverso un finanziamento alla SEA) e ospedali (ad esempio, il San Gerardo di Monza)".Oltre all’attività “tipica” di sostegno alle imprese e alle amministrazioni, "attraverso gli interventi di social e student housing e di valorizzazione del patrimonio pubblico (un esempio tra tutti, la realizzazione della Nuova Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo), operati attraverso la nostra società immobiliare".Ancora, in un territorio come quello lombardo, in cui nel 2021 si è registrata oltre la metà del totale nazionale degli investimenti in startup (guardando al numero di deals – 175 su 334 – e al valore degli investimenti – 832 milioni di euro su 1,24 miliardi complessivi), "siamo stati particolarmente presenti anche con i nostri interventi nel settore del venture capital" - ha detto ancora Scannapieco -aggiungendo: "penso, in particolare, alle sfide della sostenibilità, della resilienza, della rigenerazione urbana per migliorare la coesione sociale e dell’innovazione e digitalizzazione dell’amministrazione e dei servizi al cittadino"."L’azione di Cassa Depositi e Prestiti, mi piace ricordarlo, segue una direttrice che ascolta le istanze del territorio e parte dai bisogni dei cittadini, di cui gli amministratori sono le prime antenne", ha concluso l'AD di CDP.