Aedes, slitta ancora termine per offerta acquisizione da Hines

Aedes SIIQ

(Teleborsa) - Arrivache dovrebbe portare al passaggio di controllo e all'OPA su, società immobiliare quotata su Euronext Milan. Aedes SIIQ ha reso nota la comunicazione ricevuta dall'azionista di maggioranza Augusto S.p.A. in Liquidazione, che l'anno scorso ha iniziato il processo di dismissione della partecipazione della società quotata a Piazza Affari."In data 25 maggio, gli advisor finanziari di Hines hanno comunicato ad Augusto che - nonostante l'impegno profuso - la medesima società non è riuscita a sottoporre ai Liquidatori di Augusto, entro la suddetta data, un'offerta per l'acquisizione dell'intera partecipazione detenuta da Augusto in Aedes SIIQ, per il", si legge nella nota.Contestualmente Hines ha comunicato, per mezzo dei suoi advisor finanziari, di rimanere insieme ai propri partner investitori "", con l'obiettivo di formulare un'offerta ad Augusto2022.