Cellularline consente a Esprinet due diligence limitata per offerta

Cellularline

Esprinet

Equita

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha deliberato di consentire al'avvio dellerispetto a quelle richieste e, in ogni caso, conper la società, al fine di permettere le analisi prodromiche all'eventuale promozione dell'OPA.L'8 maggio Esprinet ha infatti inviato una manifestazione di interesse non vincolante volta alla promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting di Cellularline. Il CdA Cellularline, con l'ausilio degli advisor incaricati (e GattiPavesiBianchiLudovici), "si riserva di dar corso alle", si legge nella nota odierna.Lo svolgimento delle attività di limited due diligence è subordinato alla sottoscrizione di unda parte di Esprinet, viene sottolienato.