Borse UE in rialzo, sotto la parità Piazza Affari

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. La mattinata è priva di grandi spunti, con gli investitori che attendono di conoscere le, con i dati sull'indice Core PCE di aprile saranno rilasciati alle 14,30 italiane.A Piazza Affari sale, dopo il mandato di servicing a Cipro, e scende, nonostante il nuovo contratto da 2,7 miliardi di dollari in Australia in JV con Clough.ha comunicato chedal board con effetto immediatoL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,073. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 114,2 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +191 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,89%.avanza dello 0,65%, resta vicino alla parità(-0,01%), e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,81%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.502 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.740 punti.Guadagni frazionali per il(+0,68%); come pure, positivo il(+1,02%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,04%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,67%.avanza dell'1,49%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,48%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,95%.scende dell'1,65%.Calo deciso per, che segna un -1,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,35%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,86%),(+3,15%),(+3,05%) e(+2,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,11%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,77%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,47%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,30%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -4,3%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1,9%; preced. -4,1%)10:00: M3, annuale (atteso 6,3%; preced. 6,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%).