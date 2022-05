Gap scivola a Wall Street dopo profit warning

GAP

S&P-500

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un -3,82%, dopo che il retailer d'abbigliamento di San Francisco ha rivisto significativamente al ribasso le stime di EPS rettificato "I nostri risultati del primo trimestre e le prospettive aggiornate per il 2022 riflettono principalmente i venti contrari a livello di settore e le sfide di Old Navy che stanno influenzando le nostre prestazioni a breve termine. Sebbene siamo delusi di fornire risultati al di sotto delle aspettative, siamo fiduciosi nella nostra capacità di superare i venti contrari e ristabilire l'attività di Old Navy al fine di fornire continui progressi sulla nostra strategia a lungo termine", ha affermatostatunitense che controlla i marchi Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 11,28 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 12,74, mentre il primo supporto è stimato a 9,81.