Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.308 punti. Pressoché invariato il(-0,16%); poco sotto la parità l'(-0,36%).Gli investitori restano cauti in attesa della pubblicazione, stasera, dei verbali della Federal Reserve relativi all’ultima riunione del FOMC, e per la trimestrale, sempre in serata, di, banco di prova per capire le richieste di intelligenza artificiale.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,56%),(-0,87%) e(-0,83%).Al top tra i(+1,71%),(+1,66%),(+0,69%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,99%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,40%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,36%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,32%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,03%),(+9,24%),(+5,38%) e(+4,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,37%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,42%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,42%.