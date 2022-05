New York incontenibile

Dow Jones

Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) -, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,76%, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata il 20 di questo mese; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 4.158 punti.Balza in alto il(+3,3%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+2,48%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,47%),(+3,44%) e(+2,62%).Tra i(+4,08%),(+3,52%),(+3,47%) e(+2,86%).Tra idel Nasdaq 100,(+15,19%),(+12,57%),(+10,31%) e(+9,42%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,57%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.