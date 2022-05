CrowdFundMe, successo per minibond Biovalley: raccolti 1,7 milioni

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato di aver, gruppo industriale integrato fondato nel 2016 e specializzato in investimenti nel settore bio high tech. Nell'operazione Finint Investments SGR ha agito da anchor investor. Grazie a questa operazione sono stati. In particolare, 1,5 milioni di euro sono stati sottoscritti dal Fondo di private debt PMI Italia II gestito da Finint Investments SGR.Biovalley Investments Partner è un gruppo industriale integrato con 13 società tra controllate e partecipate operanti nel settore biotech, o nei mercati delle scienze della vita ed healthcare. Nel 2021 ha registrato ricavi pari a 8,2 milioni di euro (+8% rispetto al 2020) e un EBITDA in crescita del 6% rispetto all'anno prima. Le risorse del minibond serviranno per ilda parte della controllata Serichim e per(tecnologie di comunicazione) e soluzioni software per la sanità privata.Il minibond di Biovalley offre une presenta un piano di rimborso "amortizing & callable" (gli interessi saranno pagati con cedola semestrale posticipata) per una durata complessiva dell'operazione pari a 67 mesi. Si tratta di un'obbligazione Senior Securable, con un giudizio pari a B1, stabilito dall'agenzia di rating Modefinance. Nell'ambito dell'operazione hanno agito, oltre a CrowdFundMe, ADVANT Nctm (advisor legale dell'emittente), Simmons&Simmons (advisor legale dell'anchor investor) e Banca Finint (Paying and Issuing agent).