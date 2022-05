USA, indice prezzi case FHFA marzo +1,5% m/m +19% a/a

(Teleborsa) - Si mantengono in crescita a un ritmo elevato i2022. L'elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un, dopo il +1,9% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +2,1%).l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, èrispetto al +19,3% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +19,4%)."Gli elevati tassi di apprezzamento sono continuati in tutti i mercati immobiliari durante il primo trimestre del 2022 - ha affermato William Doerner, Supervisory Economist presso la Divisione di ricerca e statistica della FHFA - Lahanno mantenuto i prezzi in aumento. Fino alla fine di marzo, i tassi ipotecari più elevati non si sono ancora tradotti in un aumento dei prezzi più lento, ma, con un calo significativo ad aprile".