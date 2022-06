Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

Salesforce

Chevron

Wal-Mart

3M

American Express

JP Morgan

Constellation Energy

Datadog

Paccar

Okta

Idexx Laboratories

Intuitive Surgical

Dexcom

Align Technology

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,54%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 4.101 punti.In ribasso il(-0,74%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,56%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,67%),(-1,42%) e(-1,31%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+9,87%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,46%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,92%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.Al top tra i, si posizionano(+2,53%),(+2,21%),(+1,96%) e(+1,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,94%.In perdita, che scende del 4,73%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,49 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 24,29K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 300K unità; preced. 247K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 11,6%; preced. 0,9%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -7,5%; preced. 6,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 210K unità)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,7%; preced. 2,2%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -67K barili; preced. -1,02 Mln barili).