Intesa Sanpaolo, Gros-Pietro: "Banche italiane stanno bene, va aumentata redditività"

(Teleborsa) - "Sullo stato di salute delle banche italiane si è espresso il governatore Visco affermando che stanno bene e sono allineate con il resto di Europa. L'unico punto è quello della redditività perché è inferiore rispetto a quella europea. Va aumentata". È quanto ha affermato il, a margine della seconda giornata delPer il presidente di Intesa Sanpaolo, "non ci sono altre problematiche del settore" e "il temuto peggioramento dei crediti alla scadenza delle moratorie non c'è stato".Ampliando lo sguardo allo scenario europeoha detto di non ritenere che lasi sia mossa in ritardo sui tassi. "Considerato che l'aumento dell'inflazione è stato causato a problemi di offerta, l'aumento dei tassi – ha sottolineato Gros-Pietro – non avrebbe assolutamente risolto questi problemi. Anzi li avrebbe potuti aggravare. L'inflazione che si sta vivendo ha avuto come origine uno shock di offerta causato inizialmente dalla pandemia. I prezzi sono saliti con la carenza di merce. Quello che può accadere dopo è che, una volta risolti i problemi di produzione, si sviluppa una spirale prezzi-salari come è avvenuto negli Stati Uniti. E allora la Banca centrale deve intervenire soprattutto perché si aggiunge la speculazione che ne approfitta".Commentando lo scenario economico determinato dalla guerra in Ucraina Gros-Pietro ha detto che le"effettivamente possono costituire un problema soprattutto nel medio e lungo termine. La guerra, invece, – ha proseguito – spero che sia un problema di breve termine". Tuttavia – ha concluso il presidente di Intesa Sanpaolo – "l'impatto sul sistema bancario italiano mi sembra non rilevante".