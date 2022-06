Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, a dispetto delle indicazioni della Fed circa una politica monetaria più restrittiva, con ilche avanza a 33.248 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 4.177 punti.Su di giri il(+2,75%); come pure, effervescente l'(+1,82%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,03%),(+2,68%) e(+2,58%).Tra i(+7,49%),(+7,01%),(+4,05%) e(+2,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,03%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+12,90%),(+10,96%),(+9,86%) e(+9,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,28%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,31%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,03%.