Borse deboli ostaggio di inflazione e banche centrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Telecom Italia

Nexi

Amplifon

Iveco Group

Antares Vision

El.En

OVS

Mutuionline

Mfe B

Mfe A

ENAV

Seco

(Teleborsa) - Si muovano al ribasso le principali borse europee dopo il forte rialzo della vigilia sostenuto dalla prospettiva di uno scudo anti spread della BCE a sostegno dei Paesi europei.Gli investitori restano concentrati sull'di maggio, in calendario venerdì, osservato per capire le prossime mosse dellae, sulle banche centrali, in attesa del Consiglio direttivo dell'Eurotower, di giovedì. Secondo, la BCE adotterà una posizione più hawkish, "da falco", dal momento che l'inflazione ha subito un'ulteriore accelerazione raggiungendo un livello record dell'8%.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,069. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 118,9 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +203 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,33%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,75%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,46%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,69% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 26.640 punti.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dell'1,25%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,94%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,50%.del FTSE MidCap,(+1,38%),(+1,02%),(+0,78%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,60%.Scende, con un ribasso del 2,85%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,71%.Crolla, con una flessione del 2,39%.Tra ledi maggior peso:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,3%; preced. 4,1%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -4,2%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -89,5 Mld $; preced. -109,8 Mld $)01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 511 Mld ¥; preced. 2.549,3 Mld ¥).