Caricabatteria universale, raggiunto accordo UE. Breton: "Apple si adegui"

(Teleborsa) - "La regola sullo standard unico nell'Ue sui caricabatteria (Usb-C) di smartphone e dipositivi elettronici mobili si applica a tutti e non è fatta contro nessuno. Inizieremo ad applicare le regole tra 24 mesi, lasciamo alle società del tech. Due anni, sono più che sufficienti, ma le incoraggiamo ad adeguarsi prima. A buon intenditore poche parole". È quanto ha affermato ilcommentando l'accordo raggiunto dal Trilogo (Parlamento Ue, Commisisone e Consiglio) che prevede l'Parole che estendono anche ad, che non usa questo standard sui suoi iPhone, obbligo di adeguarsi.Laprevede di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C per tutti i dispositivi mobili e di rendere iNell'ottica di ridurre i rifiuti elettronici, stop anche alla vendita di caricabatterie nuovi per ogni dispositivo: i consumatori avranno la possibilità di usare i loro vecchi cavi. Lo standard diventerà obbligatorio dall'autunno del 2024. "Siamo il primo mercato digitale al mondo e mettiamo regole per tutelare i consumatori", ha sottolineato"È chiaro che – ha spiegato– tutti i produttori devono attenersi alle nostre regole se vogliono accedere ai nostri consumatori. E non solo sugli smartphone: abbiamo 15 diverse categorie di prodotti. L'accordo – ha aggiunto Saliba – è una tappa fondamentale dopo oltre di 10 anni di lavoro a questa direttiva. Grazie alla norma saranno risparmiati oltre 250 milioni di euro spesi dai consumatori in caricabatterie inutili che generano tra le 13 e le 15 mila tonnellate d rifiuti elettronici. Tra i prodotti inclusi nella lista di prodotti i cui caricabatterie dovranno convergere nell'uso di un caricabatterie con di tipo l'Usb-C ci saranno laptop, telefonini, tablet cuffie, auricolari e-Reader a altri prodotti. Ma per i laptop la scadenza verrà posticipata di 16 mesi per permettere al mercato di allinearsi". Saliba ha precisato che la decisione diè stata del Parlamento Ue, non era stata proposta dalla Commissione.