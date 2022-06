Prevalgono le vendite a New York. Timori per banche centrali aggressive

Target

(Teleborsa) -, anche a causa dei. Sale intanto l'attesa per il meeting BCE di giovedì e per i dati sui prezzi al consumo statunitensi di maggio, in calendario venerdì. Sul fronte macroeconomico, il è sceso a 87,1 miliardi di dollari ad aprile 2022. In particolare, il disavanzo con la Cina è diminuito di 8,5 miliardi di dollari, il massimo in sette anni, e le importazioni sono diminuite di 10,1 miliardi, anche in questo caso il massimo dal 2015, a causa dei lockdown in Cina e dell'attività limitata delle fabbriche.è in significativo calo dopo che ha annunciato una serie di azioni per ridimensionare il proprio, con effetti sui margini del trimestre in corso.è invece in grande rialzo dopo che ha comunicato di essere inper essere acquisita da, che scambia con un calo dello 0,60% sul; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.095 punti. In discesa il(-0,8%); come pure, leggermente negativo l'(-0,65%).Nell'S&P 500, buona la performance del. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,11%),(-0,93%) e(-0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,10%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,35%.Seduta negativa per, che scende del 2,15%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,99%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,04%),(+1,05%),(+0,81%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,86%.Sensibili perdite per, in calo del 2,83%.In apnea, che arretra del 2,60%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,45%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Bilancia commerciale (atteso -89,5 Mld $; preced. -107,7 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,35 Mln barili; preced. -5,07 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 207K unità; preced. 200K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%).