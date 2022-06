Russia consente a esportatori di trasferire valuta su conti esteri

(Teleborsa) - Il ministero delle Finanze russo ha deciso di. "I residenti acquisiscono il diritto di trasferire i guadagni in valuta ricevuti da non residenti nell'ambito di accordi di commercio estero (contratti) che prevedono il trasferimento di beni a non residenti, la prestazione di servizi, l'esecuzione di lavori, i risultati dell'attività intellettuale, compresi diritti esclusivi su di loro, sui loro conti aperti in banche estere", si legge in una nota del ministero.Si tratta di unche hanno sostenuto il rublo negli ultimi mesi. Il permesso è valido dal 6 giugno 2022.