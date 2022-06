Digital Value vince nuove gare ed estende contratti esistenti

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha comunicato che laha raggiunto lasu tutto il territorio nazionale, anche grazie al Decreto Crescita rilasciato del Presidente del Consiglio dei Ministri per favorire la più ampia digitalizzazione della pubblica amministrazione ().La società ha infatti ottenuto l'al 31/12/2022 di 90.000 postazioni di lavoro a basso impatto ambientale e servizi connessi per un valore di, potenzialmente fatturabili nel corso del 2022, che si aggiungono alle 180.000 postazioni di lavoro per un valore di 92 milioni di euro contrattualizzati nel 2021 e in corso di fornitura.Digital Value ha anche ottenuto:di 135.000 postazioni di lavoro a basso impatto ambientale e servizi connessi per un valore dioltre ad eventuali estensioni contrattuali della durata di 12 + 6 mesi, che saranno fatturati a partire dal 2023; la, con alcune delle più significative pubbliche amministrazioni italiane, di 27.000 postazioni di lavoro mobili e servizi connessi per un valore di, con decorrenza della fornitura da luglio 2022 per i prossimi 6 mesi."L'innovazione tecnologica passa anche attraverso l'efficientamento di sistemi e processi individuali per il lavoro in ambiente office o smart working - ha commentato il- In questo grave momento di emergenza e crisi internazionale restano confermati il commitment e la focalizzazione di Digital Value sull'innovazione della PA attraverso i nostri professionisti lavoriamo per dare concretezza al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza consapevoli di poter fare ancora una volta la differenza con le competenze, necessarie a sostenere un piano di sviluppo così poderoso".