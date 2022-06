In rosso la Borsa americana, permane pessimismo tra operatori

Intel

Campbell Soup

Western Digital

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

materiali

beni industriali

Caterpillar

Chevron

Salesforce

Intel

Goldman Sachs

JP Morgan

American Express

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

JD.com

Lucid

Okta

Intel

Old Dominion Freight Line

Advanced Micro Devices

Applied Materials

(Teleborsa) -, con ila causa dei timori per la crescita globale (con le prospettive di stagflazione segnalate dalla Banca mondiale), l'incertezza sull'azione delle banche centrali e il possibile impatto dell'aumento dei costi sugli utili aziendali.Tra le storie di giornata, sprofondadopo che Citi Research ha segnalato che il produttore di chip potrebbe annunciareper il secondo trimestre, sale, che ha aumentato legrazie alla solida domanda e all'aumento prezzi, e scende, che sta esaminando alternative strategiche, inclusa unadelle sue attività legate alla memoria flash e agli Hard Disk.Sessione negativa per Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,76%; sulla stessa linea, l'perde lo 0,91%, continuando la seduta a 4.123 punti. In frazionale calo il(-0,66%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-0,73%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,75%),(-1,74%) e(-1,49%).del Dow Jones,(+1,70%),(+1,09%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,05%.In apnea, che arretra del 2,16%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,02%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.Al top tra i, si posizionano(+7,33%),(+6,46%),(+4,06%) e(+3,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,95%.Scende, con un ribasso del 3,81%.Crolla, con una flessione del 3,29%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,92 Mln barili; preced. -5,07 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 207K unità; preced. 200K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%).