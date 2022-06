Redelfi debutta su Euronext Growth Milan. Sesta ammissione del 2022

Redelfi

(Teleborsa) -ha(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, portandoe a 176 il numero delle società attualmente quotate sul segmento. Redelfi è una management company che opera nell'ambito della transizione digitale e green attraverso tre unità di business trasversali attive rispettivamente nei settori Green, Martech e Greentech.La prima riguarda la gestione di impianti di, oltre allo sviluppo di soluzioni dedicate al BESS (Battery Energy Storage System). La seconda è attiva nella consulenza relativa allo sviluppo di. La terza è in fase di implementazione e si occupa dell'analisi e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche e innovative al fine di promuovere una crescita economica sostenibile.Nell'esercizio 2021 il gruppo ha realizzato un(consolidato pro-forma) pari a 1,2 milioni di euro e unpari a 3,5 milioni di euro, quest’ultimo a seguito di operazioni straordinarie. Laè cash positive per 0,1 milioni di euro e il Patrimonio Netto è pari a 5,6 milioni di euro. Nel 2021 il gruppo ha effettuato investimenti per circa 4,5 milioni di euro.In fase di collocamento Redelfi ha3 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 3,4 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 30,34% e ladi mercato all'IPO è pari a 10,1 milioni di euro."Oggi siamo qui perché siamo un gruppo solido e strutturato che punta a un futuro sostenibile e innovativo - ha commentato il- Dobbiamo ringraziare il team che in questi mesi ha lavorato per arrivare al traguardo e tutti i consulenti che ci hanno supportato e sopportato in questo anno di lavoro. Il suono della campanella segna. Lavoreremo per mantenere le promesse fatte agli investitori che hanno fortemente creduto nel nostro progetto e continueremo a portare innovazione nel rispetto dei criteri ESG".