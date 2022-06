UniCredit valuta opzioni per ridurre esposizione a Russia "alle giuste condizioni"

UniCredit

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Nelha "". Lo ha affermato il CFO Stefano Porro allaAnnual European Financials Conference 2022. "La situazione è che siamo ancora net borrower verso il ramo locale, ma non supporteremo la filiale ne da un punto di vista del capitale che della liquidità", ha spiegato. "Il team specifico sta lavorando per ridurre il rischio alle giuste condizioni, ma è importante dire che ora", ha aggiunto.Con riguardo alle attività nel paese, ha sottolineato che "ilin rispetto alle sanzioni internazionale e alle guidance locali, che cambiano continuamente". Guardando avanti, la situazione "è più una questione di evoluzione geopolitica e delle sanzioni che di merito creditizio, perché il portfolio è concentrato su top names e settori critici per l'economia".