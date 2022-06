Credit Suisse, CEO: domande su acquisizione State Street sono "davvero stupide"

Credit Suisse

(Teleborsa) - "Come vi potete aspettare,. Mio padre una volta mi ha dato un consiglio: per le, è meglio non rispondere. Quindi credo che ascolterò il consiglio di mio padre". Lo ha affermato, CEO di, rispondendo a una domanda sul potenziale takeover disul gruppo bancario svizzero. Gottstein è intervenuto alla Goldman Sachs European Financials Conference.Dopo i guadagni di ieri, proprio in scia alle indiscrezioni rilanciata dal giornale svizzero Inside Paradeplatz , oggi il titolo di Credit Suisse è in calo. Si posiziona a quota 6,834 franchi sulla Borsa di Zurigo, con. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 6,599 e successiva a quota 6,363. Resistenza a 7,591.Anche, con un suo portavoce che ha detto che la banca statunitense è concentrata sulla acquisizione pendente delle attività di Investor Services di Brown Brothers Harriman.