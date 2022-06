Five Below, vendite sotto le attese nel primo trimestre

Five Below

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha registratopari a 639,6 milioni di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 30 aprile 2022), in aumento del 7% rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2021; lesono diminuite del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Ilè stato di 42,3 milioni di dollari rispetto ai 63,7 milioni di dollari del primo trimestre dell'anno fiscale 2021. L'ordinaria è stato di 0,59 dollari rispetto a 0,88 dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2021. Le attese degli analisti, secondo dati Refinitiv, erano per un utile per azione di 0,58 dollari su ricavi per 652,7 milioni di dollari."Sebbene le vendite del primo trimestre siano state inferiori alle attese, una gestione dei costi disciplinata ci ha consentito di mantenere le nostre prospettive di utili - ha commentato il CEO Joel Anderson - Siamocon scorte migliorate e entrate accelerate per l'estate e il ritorno a scuola".