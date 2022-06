A2A: Luca Moroni responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo

A2A

(Teleborsa) - Dal prossimo 1° settembre, la struttura organizzativa amministrazione, finanza e controllo del gruppoviene affidata a Luca Moroni.Laureato in Economia presso l'Università Cattolica di Milano e iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, Moroni ha sviluppato un lungo percorso professionale nel mondo della finanza aziendale in diversi settori industriali, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in gruppi operativi a livello internazionale e in aziende quotate.Nell'ultima decade - spiega A2A - ha maturato una consolidata esperienza nel settore delle energie, dell'ambiente e nel comparto delle multiutility.