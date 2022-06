Fondazione Bellisario premia Paola Angeletti (Intesa) con la Mela d'Oro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, Chief Operating Officer di, un riconoscimento che ogni anno viene assegnato alle donne che si distinguono nella professione, nel management, nella scienza, nell'economia e nel sociale.Nella motivazione si cita "in un settore complesso, vitale e ostico come quello finanziario e degli istituti bancari" che rappresentano "di competenza, determinazione e volontà da valorizzare e indicare con forza alle nuove generazioni".Il riconoscimento, che è stato assegnato nell'ambito dellasarà consegnato in occasione della cerimonia per laPaola Angeletti è responsabile del funzionamento della struttura organizzativa di Intesa Sanpaolo, che conta oltre 95 mila persone. La ,manager si sta impegnando nell'idi strumenti che favoriscano ile lo, con particolare attenzione all', al, alla conciliazione tra vita privata e lavorativa, al benessere sul luogo di lavoro. Nato nel 1989 in ricordo di Marisa Bellisario, il Premio e' un simbolo di eccellenza e merito che ogni anno viene assegnato alle donne che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell'economia e nel sociale a livello nazionale e internazionale.