WCRR 2022, il Gruppo FS porta innovazione e tecnologia al congresso mondiale sulla ricerca ferroviaria

(Teleborsa) - Innovazione, tecnologia e digitale. E ancora sostenibilità, autoproduzione di energia, cybersecurity e automazione. Questi i temi che ilha portato alil più grande congresso mondiale sulla ricerca ferroviaria che si è svolto dal 6 al 10 giugno all'International Convention Centre di Birmingham, nel Regno Unito."Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, sponsor del WCRR 2022, attraverso le sue società, – fa sapere FS in una nota – è stato tra gli attori principali del congresso. Cinque giorni di panel internazionali, con un programma di 60 sessioni di presentazione orale e interattiva e quasi 300 abstract, e l'opportunità di condividere le nuove visioni dello sviluppo tecnico ferroviario e discutere della sua direzione futura".Tra i temi principali, la tecnologia e l'innovazione, fattori abilitanti anche del Piano Industriale decennale del Gruppo FS Italiane. AFS ha esportato, ad esempio, il proprio know-how sull'applicazione di nuove tecnologie nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie per aumentare la sicurezza e garantire una qualità del servizio sempre maggiore. Grande attenzione da parte delle società del Gruppo anche al tema dell'accumulo e della gestione di energia, indispensabile per contribuire alla transizione energetica riducendo le emissioni di CO2, alla sostenibilità, alla cybersecurity, alla centralità dell'esperienza di viaggio con un panel specifico sull'ottimizzazione degli orari nelle stazioni.Durante la cerimonia finale di chiusura dell'evento è stato assegnato anche il premio. Nellaè stato ricevuto daNel corso del suo intervento ha raccontato il nuovo concept di ingegneria adottato da Italferr, che interpreta ciascun progetto come un’opportunità per dialogare con le comunità interessate e valorizzare il territorio di riferimento.