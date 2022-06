BCE, Kazimir: necessità di accelerare ritmo e rialzo di 50 pb a settembre

(Teleborsa) - "In autunno, in particolare a settembre, continueremo ad aumentare i tassi, e qui". Lo ha affermato, governatore della National Bank of Slovakia (NBS) e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un post sul sito della banca centrale slovacca."Dal mio punto di vista, è più sensato agire preventivamente più che sbattere la testa sul motivo per cui abbiamo procrastinato - ha aggiunto - I dati in arrivo mi confermano solo che non c'è motivo di esitare. I"."Credo che dobbiamo parlare apertamente e in modo trasparente di ciò che verrà. Le persone e l'economia devono prepararsi a questo - ha spiegato Kazimir -. Indipendentemente dall'attuale orientamento della politica monetaria, ci troviamo, forse in alcuni paesi dell'area euro c'è anche un periodo transitorio di lieve calo".