Haier Washpass lancia la lavatrice a noleggio: tecnologica e sostenibile

(Teleborsa) -, azienda gel gruppo cinese Haier fondato da Zhang Ruimin negli anni '80, titolare anche dei marchi Candy e Hoover, annuncia l'arrivo di una. Si tratta di un servizio che sarà lanciato a settembre e che prevede un canone di abbonamento a seconda del numero di lavaggi, mentre la lavatrice la porterà a casa Haier in comodato d'uso.In pratica si tratta di un, potremmo definirlo una sorta di pay-per-wash, che prevede il pagamento di unadi 80-100 euro ed undi 10-20 euro a seconda del numero di lavaggi. Il canone peròtutto, manutenzione, riparazione ed, il migliore in circolazione e di uso professionale.La lavatrice sarà, la migliore in circolazione, a garanzia di un lavaggio eccezionale, di quelle che a comprarle occorre accendere un finanziamento. Saprà sa dola quando chiamare un tecnico e quanto detersivo, acqua ed elettricità usare per il lavaggio, in base allo sporco ed al tipo di biancheria., quindi attivabile con lo smartphone.La lavatrice Haierperché garantirà lanel dosare,, un vantaggio non da poco oggi con il caro bollette. Il limite, se c'è, è che è adatta a chi fa pochi bucati.