Generalfinance, Intesa Sanpaolo senior lender per cartolarizzazione crediti commerciali

(Teleborsa) -, intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha annunciato l'ingresso di(Divisione IMI Corporate & Investment Banking) quale- a fianco di- nell'ambito del programma di cartolarizzazione di crediti commerciali con il quale cede pro-soluto, su base rotativa, portafogli di crediti commerciali performing originati nell'esercizio della propria attività caratteristica a una società veicolo fino ad un ammontare massimo rivisto a 590 milioni di euro dagli iniziali 295 milioni."Siamoche anche Intesa Sanpaolo - dopo BNP Paribas - abbia deciso di finanziare Generalfinance attraverso la struttura di securitization avviata lo scorso anno - ha commentato l'- Questa operazione consentirà alla società di realizzare gli obiettivi ambiziosi di crescita del turnover, previsto a 2,7 miliardi a fine 2024 rispetto a 1,4 miliardi del 2021".Gli acquisti dei crediti sono finanziati attraverso, in particolare: massimi 200.000.000 euro di Senior Notes A1, sottoscritte da BNP Paribas, attraverso il conduit Matchpoint Finance LTD, con un commitment di 75 milioni di euro; massimi 200.000.000 euro di Senior Notes A2, sottoscritte da Intesa Sanpaolo, attraverso il conduit Duomo Funding PLC, con un commitment di 50 milioni di euro; massimi 42.400.000 euro di Mezzanine Notes di classe B1 e B2 - inizialmente sottoscritte e ritenute da Generalfinance - potranno essere in futuro collocate presso investitori istituzionali; massimi 29.600.000 euro di Junior Notes, integralmente sottoscritte e ritenute da Generalfinance, anche al fine di soddisfare la retention rule regolamentare.Generalfinance è al lavoro per(in particolare su Euronext STAR Milan). "Alla luce del progetto di quotazione in corso,- personalmente e a nome della nostra società - laper il supporto che il gruppo Intesa Sanpaolo sta fornendo a Generalfinance in questa fase di grande importanza", ha aggiunto Gianolli.