Germania, inflazione maggio confermata al +7,9% su anno

(Teleborsa) - In aumento. Lo annuncia l'ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine mese, che indicavano un, in linea con le stime di consensus ed in accelerazione rispetto al +7,4% del mese precedente.si registra un, come indicato dalla stima preliminare e rispetto al +0,8% di aprile.Quanto all', ha registrato una variazione positiva dell'1,1% su mese (come il consensus) e un +8,7% su anno (confermato preliminare)."Il tasso di inflazione ha così raggiunto ildalla riunificazione tedesca. Il motivo principale dell'elevata inflazione è ancora l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Ma assistiamo a aumenti di prezzo anche per molti altri beni, in particolare alimentari", ha affermato Georg Thiel, presidente dell'Ufficio federale di statistica."Un tasso di inflazione altrettanto elevato è stato registrato l'ultima volta nell'ex territorio della Repubblica Federale nell', quando i prezzi delerano notevolmente aumentati in conseguenza della prima crisi petrolifera", ha aggiunto Thiel.