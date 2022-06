Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche accusa un ribasso del 2,79%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'è crollato del 3,88%, scendendo fino a 3.750 punti.il(-4,6%); come pure, depresso l'(-3,76%).Risultato negativo a Wall Street per tutti idell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-5,13%),(-4,66%) e(-4,63%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -8,75%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,96%.In perdita, che scende del 5,26%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,16 punti percentuali.per tutti i titoli del Nasdaq 100, che si sono mossi in territorio negativo.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,91%.Seduta negativa per, che scende del 10,46%.Sensibili perdite per, in calo del 10,33%.In apnea, che arretra del 9,53%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,9%; preced. 11%)14:30: Empire State Index (atteso 4,5 punti; preced. -11,6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,4%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,2%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,9%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,1%; preced. 0%).